Madrid si prepara alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, con allestimenti in corso. Sono stati installati maxischermi in diversi punti simbolo della città, tra cui il Parco del Fiume e la Fontana di Cibeles, davanti al Municipio. Le installazioni sono già operative e visibili ai passanti. La città si sta organizzando per accogliere i tifosi in vista dell’evento sportivo.

(LaPresse) Madrid si prepara alla grande attesa per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. In città sono già iniziati gli allestimenti per accogliere i tifosi, con maxischermi installati in diversi punti simbolo, dal Parco del Fiume di Madrid fino alla Fontana di Cibeles, davanti al Municipio. Residenti e turisti hanno espresso entusiasmo per la sfida che assegnerà il titolo mondiale. La capitale spagnola si prepara a vivere una giornata di festa e partecipazione collettiva in occasione dell’appuntamento più importante del torneo. La finale si giocherà al MetLife Stadium, impianto che ospita le squadre NFL dei New York Giants e dei New York Jets e che per il torneo è stato temporaneamente rinominato New York-New Jersey Stadium. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Madrid si prepara alla finale: maxischermi in città

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