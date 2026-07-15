Madrid tifosi in delirio dopo l’approdo alla finale dei Mondiali
I tifosi a Madrid sono esplosi di gioia dopo che la nazionale spagnola ha battuto la Francia e si è qualificata per la finale dei Mondiali. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo tra la folla presente in città. La partita si è conclusa con il risultato che ha assicurato alla squadra la possibilità di competere per il titolo mondiale. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e ripresa dai media.
I tifosi impazziscono a Madrid dopo la vittoria della Spagna contro la Francia, che permette alla squadra di raggiungere la finale dei Mondiali (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it
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