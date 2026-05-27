Le file ai botteghini le tapas e i maxischermi | viaggio tra il popolo del Rayo Vallecano il quartiere operaio si prepara a una storica finale europea

Notizia in breve

Le code ai botteghini sono lunghe e si snodano per le strade del quartiere operaio, dove i tifosi si affrettano ad acquistare i biglietti per la finale europea della squadra di calcio locale. Numerosi sono anche i gruppi di supporter che si riuniscono intorno a tapas e maxischermi, in attesa dell’inizio dell’evento. La zona si sta preparando a un momento storico, con striscioni e murales dedicati alla squadra e alla passione dei suoi tifosi.