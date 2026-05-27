Le file ai botteghini le tapas e i maxischermi | viaggio tra il popolo del Rayo Vallecano il quartiere operaio si prepara a una storica finale europea
Le code ai botteghini sono lunghe e si snodano per le strade del quartiere operaio, dove i tifosi si affrettano ad acquistare i biglietti per la finale europea della squadra di calcio locale. Numerosi sono anche i gruppi di supporter che si riuniscono intorno a tapas e maxischermi, in attesa dell’inizio dell’evento. La zona si sta preparando a un momento storico, con striscioni e murales dedicati alla squadra e alla passione dei suoi tifosi.
‹ › 1 9 Rayo Vallecano. Murales "di padre in figlia" ‹ › 2 9 Rayo Vallecano. La coda per i biglietti ‹ › 3 9 Rayo Vallecano. Il quartiere popolare ‹ › 4 9 Rayo Vallecano. L'ingresso agli spogliatoi ‹ › 5 9 Rayo Vallecano. Il tifo ‹ › 6 9 Rayo Vallecano. La squadra più forte di sempre (per ora) ‹ › 7 9 Rayo Vallecano. Cunningham e Hugo Maradona ‹ › 8 9 Rayo Vallecano. Murales dedicato a Trejo ‹ › 9 9 Rayo Vallecano. Murales dedicato alla storica cavalcata in Conference League La signora con il cappellino del Rayo Vallecano sferruzza di fronte allo stadio, dove da ore migliaia di persone sono in fila per acquistare il biglietto e seguire la finale di Conference League di Lipsia contro gli inglesi del Crystal Palace, incollati di fronte ai maxischermi allestiti all’interno dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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