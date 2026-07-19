Mondiali 2026 l’Inghilterra piega la Francia con punteggio tennistico e conquista il terzo posto

Notizia in breve

In un match di punteggio alto, l’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nel match per il terzo posto dei Mondiali 2026 al Miami Stadium. La partita si è conclusa con difese leggere e molte reti segnate, dando vita a un vero e proprio spettacolo di gol. È stato l’ultimo incontro del torneo, con entrambe le squadre che hanno mostrato un gioco spregiudicato. La partita ha attirato numerosi spettatori e si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra.