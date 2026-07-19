Mondiali 2026 l’Inghilterra piega la Francia con punteggio tennistico e conquista il terzo posto
In un match di punteggio alto, l’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nel match per il terzo posto dei Mondiali 2026 al Miami Stadium. La partita si è conclusa con difese leggere e molte reti segnate, dando vita a un vero e proprio spettacolo di gol. È stato l’ultimo incontro del torneo, con entrambe le squadre che hanno mostrato un gioco spregiudicato. La partita ha attirato numerosi spettatori e si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra.
Aria da ultimo giorno di scuola, difese allegre e già in vacanza, punteggio tennistico: al Miami Stadium (Florida, USA) la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 di calcio, che vede il successo dell’Inghilterra sulla Francia per 6-4, diventa il festival del gol. Ne approfitta Mbappé, che con una doppietta sale da solo in vetta alla classifica marcatori con 10 gol ed ipoteca il successo finale nella graduatoria cannonieri. Primo tempo a senso unico, con l’Inghilterra che domina fin dal via: al 3? il tiro da fuori di Rice si insacca nell’angolino e gli inglesi sono già in vantaggio. Dopo un’altra rete inglese annullata per fuorigioco, al 18? da azione d’angolo arriva il raddoppio di testa firmato da Konsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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