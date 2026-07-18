Mondiali 2026 Inghilterra-Francia per il terzo posto | orario e dove vederla
Alle 23:00 italiane a Miami si gioca la partita per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia. La sfida si tiene allo stadio locale, con probabili formazioni ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con dettagli su canali e piattaforme disponibili.
L'Inghilterra affronta la Francia nella finale per il terzo posto dei Mondiali 2026. Fischio d'inizio alle 23:00 italiane a Miami: tutte le informazioni su orario, probabili formazioni, diretta TV e streaming. Questa sera il Mondiale 2026 assegna la sua prima medaglia: i riflettori del Miami Stadium in Florida si accenderanno per la finale del 3° e 4° posto, la classica finalina che mette di fronte due colossi del calcio europeo: Inghilterra e Francia Entrambe le nazionali arrivano a questo appuntamento con il cuore spezzato dopo le dolorose sconfitte subite in semifinale (i Tre Leoni si sono arresi all'Argentina, mentre i Bleus sono stati battuti dalla Spagna), ma c'è un podio mondiale da difendere e la voglia di chiudere questa storica avventura nordamericana con una medaglia al collo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Dove vedere in tv Francia-Inghilterra, Finale 3°-4° posto Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingLa partita per il terzo posto dei Mondiali di calcio 2026 si disputerà sabato 18 luglio al Miami Stadium alle 23.
Temi più discussi: Francia - Inghilterra ai Mondiali 2026: quando si gioca la finale del terzo posto, orario, programma e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Calcio; Mondiali, oggi Francia-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Mondiali 2026, diretta Francia-Inghilterra: formazioni, orario e dove vedere la finale per il terzo posto in streaming; Mondiali, oggi è il giorno di Francia-Inghilterra.
Francia-Inghilterra, le probabili formazioni della finale per terzo posto ai Mondiali 2026 #SkySport #FIFAWC2026 x.com
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