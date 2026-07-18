Mondiali 2026 Inghilterra-Francia per il terzo posto | orario e dove vederla stasera

Da movieplayer.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 23:00, ora italiana, si gioca a Miami la partita per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia. La sfida si svolge in campo neutro e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Le probabili formazioni non sono state ancora confermate.

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L'Inghilterra affronta la Francia nella finale per il terzo posto dei Mondiali 2026. Fischio d'inizio alle 23:00 italiane a Miami: tutte le informazioni su orario, probabili formazioni, diretta TV e streaming. Questa sera il Mondiale 2026 assegna la sua prima medaglia: i riflettori del Miami Stadium in Florida si accenderanno per la finale del 3° e 4° posto, la classica finalina che mette di fronte due colossi del calcio europeo: Inghilterra e Francia Entrambe le nazionali arrivano a questo appuntamento con il cuore spezzato dopo le dolorose sconfitte subite in semifinale (i Tre Leoni si sono arresi all'Argentina, mentre i Bleus sono stati battuti dalla Spagna), ma c'è un podio mondiale da difendere e la voglia di chiudere questa storica avventura nordamericana con una medaglia al collo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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