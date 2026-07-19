Durante la finale dei Mondiali 2026, si è svolto il primo Halftime Show nella storia del torneo, con uno spettacolo della durata di 27 minuti. L’evento si è tenuto durante l’intervallo della partita tra due squadre e ha visto la partecipazione di artisti noti, con un’esibizione che ha proseguito dopo la cerimonia di chiusura. La performance si è svolta al centro del MetLife Stadium di New York.

Dopo la cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali 2026, con Post Malone e Swae Lee tra i protagonisti accorsi per infiammare il palco al centro del MetLife Stadium di New York, il grande spettacolo è proseguito durante l'intervallo di Spagna-Argentina col primo Halftime Show della storia dei mondiali di calcio. Proprio come accade ogni anno dagli anni '60 per il Super Bowl, nel corso dell'intervallo di questa sfida molto attesa, più lungo del solito per la speciale occasione, il celebre stadio di New York è stato il teatro di uno spettacolo senza precedenti che ha visto alternarsi sul palco, per poco più di 10 minuti, star del calibro di Madonna, Shakira e dei BTS. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali 2026, l'Halftime Show: per la prima volta nella storia un intervallo di 27 minuti

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I Mondiali 2026 avranno un HALFTIME SHOW

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