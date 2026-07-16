Durante la partita di calcio, è stato introdotto un intervallo di circa 25 minuti tra il primo e il secondo tempo, simile all’Halftime Show del Super Bowl. La pausa più lunga ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti, che hanno evidenziato un aumento del rischio di infortuni e complicazioni nei cambi di gioco. Questo nuovo formato è stato sperimentato per la prima volta in una finale di club, con attenzione alle possibili conseguenze sulla partita.

Quasi mezz’ora di pausa tra il primo e il secondo tempo: anche al Mondiale di calcio arriva l’Halftime Show, grande classico del Super Bowl sperimentato dalla FIFA già nella finale del Mondiale per club 2025 tra Chelsea e PSG, sempre al MetLife Stadium di New York. Sul palco si esibiranno Shakira, Madonna e i BTS. L’intervallo della finale tra Spagna e Argentina quindi durerà almeno 25 minuti, quasi il doppio del normale, e questo può avere delle conseguenze importanti sui giocatori, come spiega a Gazzetta Active il dottor Agostino Rossoni, medico dello sport della Clinica ortopedica e traumatologica del Policlinico San Pietro, con diverse esperienze del calcio, nello sci alpino e negli sport di combattimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Halftime Show con 25 minuti di intervallo? L'esperto: "Aumenta il rischio di infortuni, e sui cambi…"

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