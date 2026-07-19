le foto della cerimonia di chiusura al metlife stadium di new york

Notizia in breve

Durante la cerimonia di chiusura al MetLife Stadium di New York, si sono esibiti diversi artisti e influencer prima della partita tra Spagna e Argentina. Tra i presenti, sono stati fotografati IShowSpeed, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e Laura Pausini. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose star della musica, del cinema e influencer, con numerose immagini condivise sui social. La cerimonia ha anticipato l'incontro tra le due nazionali.