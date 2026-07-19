Le foto della cerimonia di chiusura al MetLife Stadium di New York
Durante la cerimonia di chiusura al MetLife Stadium di New York, si sono esibiti diversi artisti e influencer prima della partita tra Spagna e Argentina. Tra i presenti, sono stati fotografati IShowSpeed, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e Laura Pausini. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose star della musica, del cinema e influencer, con numerose immagini condivise sui social. La cerimonia ha anticipato l'incontro tra le due nazionali.
Lo show prima di Spagna-Argentina: da IShowSpeed a Nicole Scherzinger, Robbie Williams e Laura Pausini, quante star della musica, del cinema e influencer. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
La Cerimonia di Chiusura della FIFA World Cup 2026 Un Evento Imperdibile
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