Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, il pubblico ha assistito a un omaggio a New York, con un segmento dedicato alla città che ospita la finale al MetLife Stadium di East Rutherford. Circa 80.000 spettatori sono entrati dopo lunghe code. Sul palco si sono esibiti Laura Pausini e Robbie Williams, entrambi in blu Fifa. È stato anche pronunciato un discorso da parte di un attore noto per ruoli in film di grande successo.

L'omaggio a New York Il primo segmento è un omaggio alla città di New York che ospita la finale al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey dove ci sono 80mila persone entrate dopo code lunghissime. Sono ballerini drummers a comporre la coreografia. Il primo a cantare è IShowSpeed, influencer amico di Cristiano Ronaldo. Tocca poi a Posta Malone che indossa una maglietta con questa scritta: «Spero solo che le due squadre si divertano». Il rapper Swae Lee duetta con lui. Al centro del campo c'è palco fatto a pallone circondato dalle bellezze della Grande Mela. Il secondo segmento Jennifer Hudson canta magnificamente l'inno nazionale americano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Robbie Williams in blu Fifa. Il discorso di Tom Cruise

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Laura Pausini e Robbie Williams insieme per la Finale dei Mondiali 2026

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