MONDIALI 2026 | LA CERIMONIA DI CHIUSURA E LA FINALE CHI SARÀ IL CAMPIONE DEL MONDO?

Oggi alle 21 ora italiana, allo stadio MetLife di New York, si svolge la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La partita chiuderà il torneo, che si è disputato in diverse nazioni del continente nordamericano. La cerimonia di chiusura è prevista al termine della sfida. Questa è l’ultima partita del torneo, che ha visto le due squadre affrontarsi per il titolo mondiale.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è in programma oggi, domenica 19 luglio, allo stadio MetLife di New York. L’inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana. LE PROBABILI FORMAZIONI Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente. Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni. La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Il match sarà visibile in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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