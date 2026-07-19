Oggi, 19 luglio, si svolge la finale dei Mondiali 2026 tra le squadre di Spagna e Argentina. La partita si tiene in un impianto che si distingue per un allestimento che ricorda più un evento di gala che una normale competizione sportiva. La cerimonia di apertura e chiusura prevede spettacoli e interventi di ospiti, con un’attenzione particolare all’aspetto mediatico. L’evento è seguito da numerosi media internazionali e attira anche un pubblico non appassionato di calcio.

È la finale dei Mondiali 2026, ma assomiglia più a un evento da tappeto rosso che a una partita. Oggi, 19 luglio, quando Spagna e Argentina scenderanno in campo al MetLife Stadium di East Rutherford, ribattezzato per l’occasione New York New Jersey Stadium, il pallone dovrà condividere la scena con un cast che comprende Shakira, Madonna, Tom Cruise e Laura Pausini. Prima di arrivare allo show, però, restano le domande più pratiche: a che ora si gioca, dove si vede, e cosa succede prima e durante l’intervallo. Re Carlo, la pinta “anti-delusione” dopo il ko dell’Inghilterra ai Mondiali X Leggi anche › Il segreto beauty di Antonela Roccuzzo, “First Lady” del calcio che ha conquistato Hollywood Spagna-Argentina, orario e dove vederla in chiaro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Anche per chi non ama il calcio, la finale dei Mondiali 2026 sarà un evento imperdibile

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PERCHÉ IL PALLONE DELLA FINALE DEI MONDIALI È DIVERSO

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