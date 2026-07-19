Mondiali 2026 Inghilterra-Francia 6-4 | i Tre Leoni chiudono al terzo posto
L’Inghilterra ha conquistato il terzo posto ai Mondiali 2026 battendo la Francia 6-4 in una partita ricca di emozioni a Miami. La sfida ha visto dieci reti e numerosi ribaltamenti di fronte, con la squadra britannica che ha superato gli avversari nella finalina. La partita si è conclusa con una vittoria pirotecnica, chiudendo il torneo per entrambe le nazionali.
L’ Inghilterra conquista il terzo posto ai Mondiali 2026 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Nella finalina disputata a Miami, la squadra guidata da Thomas Tuchel supera la Francia con un pirotecnico 6-4, al termine di una sfida che ha regalato dieci reti e continui ribaltamenti di fronte. Per i Bleus, quella contro l’Inghilterra rappresenta anche l’ultima partita sulla panchina francese di Didier Deschamps, chiudendo un ciclo con una sconfitta spettacolare ma amara. England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners??????? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026 Inghilterra dominante nel primo tempo: Francia travolta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Mondiali 2026, Francia-Inghilterra 4-6: goleada e 3° posto per i Tre Leoni
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