Mondiali 2026 Inghilterra-Francia 6-4 | i Tre Leoni chiudono al terzo posto

Notizia in breve

L’Inghilterra ha conquistato il terzo posto ai Mondiali 2026 battendo la Francia 6-4 in una partita ricca di emozioni a Miami. La sfida ha visto dieci reti e numerosi ribaltamenti di fronte, con la squadra britannica che ha superato gli avversari nella finalina. La partita si è conclusa con una vittoria pirotecnica, chiudendo il torneo per entrambe le nazionali.