mondiali 2026 cori e balli dei tifosi spagnoli a new york in attesa della finale

Notizia in breve

Centinaia di tifosi spagnoli si sono radunati al Mercado Little Spain di New York, cantando e ballando in attesa della finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. La celebrazione si è svolta nella serata precedente alla partita, con gruppi di sostenitori che hanno condiviso momenti di festa. Nessuna altra attività è stata segnalata durante l’evento.