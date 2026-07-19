Mondiali 2026 cori e balli dei tifosi spagnoli a New York in attesa della finale
Centinaia di tifosi spagnoli si sono radunati al Mercado Little Spain di New York, cantando e ballando in attesa della finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. La celebrazione si è svolta nella serata precedente alla partita, con gruppi di sostenitori che hanno condiviso momenti di festa. Nessuna altra attività è stata segnalata durante l’evento.
(LaPresse) Festa dei tifosi spagnoli a New York alla vigilia della finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. Al Mercado Little Spain, uno dei punti di ritrovo preferiti dalla comunità spagnola in città, centinaia di sostenitori hanno cantato, ballato e celebrato la nazionale in vista della sfida decisiva. Molti tifosi non saranno presenti allo stadio di East Rutherford, nel New Jersey, a causa dei prezzi elevatissimi dei biglietti. Per assistere alla finale, infatti, i tagliandi hanno raggiunto cifre da record: migliaia di dollari per i posti più economici fino a decine di migliaia per le aree VIP. La partita mette in palio un... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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