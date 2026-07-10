Prima della partita tra Spagna e Belgio ai quarti di finale dei Mondiali 2026, una folla di tifosi spagnoli si è radunata fuori dal Los Angeles Stadium di Inglewood, in California, cantando e festeggiando prima di entrare per sostenere la propria squadra.

Una folla di tifosi spagnoli ha cantato e festeggiato fuori dal Los Angeles Stadium di Inglewood, in California, prima di mettersi in marcia per sostenere la propria squadra nella sfida contro il Belgio, valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo. La Spagna non ha ancora perso in questa edizione della Coppa del Mondo. “La Roja” è imbattuta da 36 partite ufficiali consecutive, una serie che dura dal marzo 2023. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, i tifosi spagnoli cantano mentre vanno allo stadio per Spagna-Belgio

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