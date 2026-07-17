Gli incendi boschivi in Ontario, Canada, sono cresciuti significativamente, generando un grande volume di fumo che ha raggiunto le aree di New York. La città si presenta avvolta da una coltre di fumo di colore arancione, che ha portato a problemi di visibilità e qualità dell’aria. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i fumi si diffondono oltre confine. La minaccia degli incendi non riguarda solo l’area canadese, ma anche eventi in programma negli Stati Uniti, tra cui la finale dei Mondiali 2026 a New York.

Un’ondata straordinaria di incendi boschivi fuori controllo in Canada nella provincia dell’Ontario sta tenendo il Nord America con il fiato sospeso. Dalle drammatiche scene di binari ferroviari circondati dal fuoco fino a New York avvolta in una spettrale foschia arancione, l’emergenza ambientale sta impattando la vita quotidiana di milioni di persone e rischia di proiettare la sua ombra persino sul più atteso evento sportivo dell’anno: la finale dei Mondiali 2026. Toronto maglia nera della qualità dell'aria, New York "scompare" nella foschia L'allerta fumo sul New York New Jersey Stadium a due giorni dalla finale Terrore sui... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali 2026 a New York, città "scompare" nel fumo "arancione"

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Incendi in Canada, il fumo arriva fino a New York: Manhattan avvolta dalla "nebbia"Il fumo degli incendi boschivi in Canada ha raggiunto New York, avvolgendo Manhattan in una nebbiolina visibile in cielo.

Temi più discussi: Il fumo degli incendi in Canada avvolge il Midwest e il Nord-est degli Stati Uniti con aria pericolosa; Mondiali 2026, allarme smog verso Spagna-Argentina: Non è salutare allenarsi all'aperto; Mondiali 2026: la FIFA indaga sull'Argentina per l'incidente dello striscione delle Falkland, Ibrahimovic dà una sonora lezione all'Inghilterra.; Il fumo degli incendi boschivi incontra l’ondata di caldo: oggi New York è sotto doppia allerta mentre tornano i cieli nebbiosi, la qualità dell’aria crolla e le temperature sfiorano i 100°F.

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Gli incendi canadesi hanno reso i cieli sopra NY gialli reddit

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