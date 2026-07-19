Il direttore di gara ha affermato che l’introduzione della tecnologia nelle partite mondiali serve a migliorare l’esperienza degli spettatori senza togliere emozioni. Durante un evento, oltre 80mila persone in tribuna potevano assistere a decisioni arbitrali più precise grazie a strumenti tecnologici. Collina ha spiegato che questa innovazione non sostituisce l’istinto dell’arbitro, ma lo supporta, e che invece di ridurre l’emozione, la tecnologia la aumenta.

"La tecnologia è stata introdotta per risolvere una situazione paradossale. Allo stadio, 80mila e passa spettatori avevano la possibilità di vedere in tempo reale cosa fosse successo in campo, l'unica persona che non poteva era quella che doveva prendere le decisioni. Le strade erano due: o creavamo una comunità Amish all'interno dello stadio dove la tecnologia è bandita, oppure davamo la stessa possibilità anche agli arbitri. Investiamo milioni, sperando però che vengano 'buttati via': vorrebbe dire che gli arbitri hanno fatto un bel lavoro e non ne hanno avuto bisogno". Così il capo degli arbitri Fifa, PierLuigi Collina, in una intervista a 'La Gazzetta dello sport'. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali 2026, Collina: "Tecnologia non uccide emozioni ma le raddoppia"

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