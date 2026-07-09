La FIFA ha dichiarato che non ci sono favoritismi nei confronti dell’Argentina durante i Mondiali 2026. Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri, ha affermato che gli arbitri lavorano in piena indipendenza e che le decisioni vengono prese senza influenze esterne. Le polemiche riguardano alcune decisioni arbitrali contestate durante le partite, ma la federazione ribadisce che il rispetto delle regole è prioritario.

Le polemiche arbitrali che stanno accompagnando i Mondiali 2026 trovano una risposta netta da parte della FIFA. Pierluigi Collina, responsabile mondiale degli arbitri e Chief Refereeing Officer della federazione internazionale, ha respinto con decisione le accuse di presunti favoritismi nei confronti dell’Argentina, definendole prive di qualsiasi fondamento. Le dichiarazioni arrivano mentre sui social network e in alcuni ambienti calcistici continuano a circolare teorie complottistiche sull’operato dei direttori di gara durante la Coppa del Mondo. “Accuse infondate che non hanno posto nel calcio”. In un comunicato ufficiale pubblicato dalla FIFA, Collina ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli arbitri nel corso del torneo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2026, Collina respinge le polemiche: “Nessun favoritismo per l’Argentina, gli arbitri lavorano in piena indipendenza”

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