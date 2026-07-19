Pierluigi Collina ha commentato l’uso della tecnologia nel calcio, affermando che essa non elimina le emozioni, ma le amplifica. In particolare, ha spiegato come la Spider Cam, la telecamera aerea utilizzata durante le partite, contribuisca a rendere più coinvolgente la visione delle gare. Collina, riconosciuto come uno degli arbitri più qualificati, ha diretto numerose finali di grandi competizioni e ha ricevuto riconoscimenti internazionali.

Pierluigi Collina, l’arbitro. "È il migliore della storia" dicono i francesi di France Football, quelli del Pallone d’oro. Ha diretto le partite più importanti, i giocatori più forti, finali di ogni tipo: Olimpiadi, Champions League, Mondiali. Oggi è il boss degli arbitri della Fifa e 24 anni dopo la sua Germania-Brasile si è trovato dall’altra parte, cioè da quella del responsabile che dà a un collega la notizia più bella che riceverà nella sua carriera: "Arbitrerai la finale del Mondiale". Spagna-Argentina, fischia Slavko Vincic. "Ha fatto un percorso molto buono. Sono contento per lui così come per gli altri che erano qui: scegliere non è stato facile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Mondiale di Collina: "La tecnologia non uccide le emozioni ma le raddoppia. La Spider cam? Vi spiego..."

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