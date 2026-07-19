MONDIALI 2026 | CERIMONIA DI CHIUSURA E FINALE CHI SARÀ IL CAMPIONE DEL MONDO?

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà oggi, domenica 19 luglio, allo stadio MetLife di New York. La partita vedrà affrontarsi la Spagna e l'Argentina e inizierà alle 21 ora italiana. È la conclusione del torneo che ha coinvolto diverse nazionali e si svolge negli Stati Uniti. La cerimonia di chiusura precederà il fischio d'inizio della partita.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è in programma oggi, domenica 19 luglio, allo stadio MetLife di New York. L’inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana. LE PROBABILI FORMAZIONI Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente. Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni. La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Il match sarà visibile in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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