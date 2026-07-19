Mondiali 2026 alle 21 la finale Spagna-Argentina Ecco le formazioni ufficiali – La diretta
La finale dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio alle 21, con le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina. La competizione si svolge negli Stati Uniti, Canada e Messico. La partita mette in campo le squadre qualificate per l’ultimo atto del torneo. Le formazioni sono state comunicate prima del calcio d’inizio. La finale è programmata per concludere l’edizione di quest’anno del campionato mondiale di calcio.
Ci siamo. Domenica 19 luglio alle 21 si chiude il Mondiale di calcio 2026 ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico con la finale tra Spagna e Argentina. In palio a New York nell’ultimo atto tra la Roja e l’ Albiceleste c’è l’ambita Coppa del Mondo, ma pure inediti anelli su misura per i giocatori e un ricco montepremi per la federazione vincente. I media di tutto il mondo presentano il match come una sfida spettacolare tra il campione senza tempo Lionel Messi, sulla via del tramonto (39 anni), e quello emergente Lamine Yamal (19), stelle sbocciate entrambe nel Barcellona. Ma a decidere la partita potrebbero essere altri solisti, o magari – in caso di prolungata parità – la lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Open.online
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Spagna-Argentina, ecco le formazioni ufficiali della finaleAlle 21, al MetLife Stadium di New York, si svolge la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina.
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