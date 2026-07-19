La finale del Mondiale si disputerà questa sera alle 21:00 italiane a New York, tra Spagna e Argentina. Tra le squadre italiane ancora in gara, solo Inter e Como sono state eliminate prima della finale. La partita si svolgerà alle ore 21:00 e rappresenta l'atto conclusivo del torneo. Nessun altro club italiano partecipa alla finalissima.

di Stefano Cori Mondiale che chiuderò oggi i battenti con la finale tra Spagna e Argentina, match che di disputerà alle ore 21:00 italiane. Alle ore 21:00 in quel di New York si giocherà la finalissima del Mondiale! Si troveranno di fronte Spagna e Argentina. Per gli iberici si tratta di un ritorno in finale dopo quella vinta nel 2010, mentre per i sudamericani è la terza nelle ultime quattro edizioni. In un Mondiale senza Italia abbiamo rischiato di avere anche una finale senza calciatori della Serie A. Infatti se fosse passata l’Inghilterra, che era avanti fino all’85’, nessuno giocatore “italiano” sarebbe stato presente nella gara più importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mondiale all’atto finale, sarà Spagna-Argentina: solo Inter e Como a rappresentare la Serie A

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