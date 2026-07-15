Finale mondiale | Argentina contro Spagna

L’Argentina ha battuto l’Inghilterra e si è qualificata per la finale mondiale. La Spagna ha eliminato la Francia. La semifinale più attesa era Argentina contro Inghilterra, con Messi in campo come nel 1986. Durante la partita, ci sono stati momenti controversi, inclusa una mano di Messi. La finale si giocherà tra Argentina e Spagna.

L’albiceleste batte l’Inghilterra, la Spagna elimina la Francia. La semifinale più attesa era senza dubbio Argentina contro Inghilterra. La squadra di Messi con la stessa maglia di Messico 86, la partita della mano de D10S e forse da lassù Maradona la sua mano l’ha messa anche stavolta. La rete di Gordon al minuti 55 sembrava quasi definitiva, anche per come si era messa la partita. Inghilterra in controllo ed Argentina mai pericolosa. La rete dell’Inghilterra però sveglia i campioni del mondo in carica che si gettano nella metà campo avversaria ed iniziano a giocare a calcio, come sanno fare e come non avevano mai fatto prima di stasera. Ovviamente, a prendersi l’Argentina sulle spalle è il numero 10, Lionel Messi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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FINALE MONDIALE: sarà ARGENTINA - SPAGNA

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