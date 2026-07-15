Inghilterra-Argentina si è conclusa con il risultato di 1-2, con l’Argentina che ha vinto e raggiunto la finale del Mondiale. Dopo essere passati in svantaggio, gli argentini hanno pareggiato con un gol di Enzo Fernandez e hanno completato la rimonta con Lautaro Martinez. La partita si è giocata in Inghilterra e l’Argentina affronterà in finale la Spagna.

L'albiceleste è in finale al Mondiale. Gordon non basta agli inglesi, prima Enzo Fernandez e poi Lautaro firmano la rimonta della squadra di Scaloni: sarà finale con la Roja L’Argentina di Leo Messi si regala la seconda finale consecutiva battendo l’Inghilterra in rimonta 2-1. Dopo un primo tempo di grande intensità ma senza vere occasioni, l’Albiceleste parte forte ma Gordon segna il vantaggio inglese. MacAllister colpisce il palo, Enzo ci prova e ci riesce, segnando l’1-1 su una punizione corta con Messi. Ancora un palo di MacAllister, il 10 argentino tiene viva la palla e serve il 2-1 per Lautaro che regala la finale con la Spagna alla Seleccion. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inghilterra-Argentina 1-2: Lautaro Martinez completa la rimonta, la finale Mondiale sarà con la Spagna

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