Ferrara l’editoria scopre il legame tra grandi libri e musei

Il 5 maggio, al Teatro Verdi di Ferrara, si terrà il festival dedicato all'editoria e ai musei, organizzato dall'Università locale. La manifestazione si concentrerà sul rapporto tra i cataloghi d'arte e la produzione culturale pubblicata dall'editore Officina Libraria. L’evento prevede interventi e presentazioni incentrate su come i libri e le pubblicazioni contribuiscano a valorizzare le collezioni museali e il patrimonio artistico.

? Cosa sapere L'Università di Ferrara apre il 5 maggio al Teatro Verdi il festival editoria-musei.. L'evento analizza il legame tra cataloghi d'arte e produzione culturale di Officina Libraria.. Martedì 5 maggio l’Ex Teatro Verdi di Ferrara ospiterà l’apertura della quarta edizione di ‘Ferrara incontra l’editoria’, un appuntamento universitario che quest’anno sposta il sul prezioso legame tra libri d’arte e cataloghi museali. Il progetto promosso dall’Università di Ferrara, che ha già protagonisti nomi di rilievo come Bompiani, Adelphi, Einaudi ragazzi e I Topipittori, si prepara a esplorare una dimensione più specifica. Il festival si concentrerà sulla produzione editoriale dedicata alle grandi esposizioni e agli eventi culturali dei musei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara, l’editoria scopre il legame tra grandi libri e musei Notizie correlate Dai libri d’arte ai cataloghi delle grandi mostre, torna 'Ferrara incontra l'editoria'Inaugura martedì 5 maggio la quarta edizione di ‘Ferrara incontra l’editoria’, progetto dell’Università di Ferrara dedicato al mondo dell’editoria e... Leggi anche: Verona, Libri e rose: grandi autori e musica tra i musei della città