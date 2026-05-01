Dai libri d’arte ai cataloghi delle grandi mostre torna ' Ferrara incontra l' editoria'

Martedì 5 maggio si apre la quarta edizione di ‘Ferrara incontra l’editoria’, un evento promosso dall’Università di Ferrara che si concentra sul settore dell’editoria e sui suoi protagonisti. La manifestazione presenta una serie di iniziative che spaziano dai libri d’arte ai cataloghi di mostre, coinvolgendo autori, curatori e professionisti del settore. L’appuntamento si svolge nel capoluogo, portando in primo piano il mondo dell’editoria attraverso incontri e presentazioni.

Inaugura martedì 5 maggio la quarta edizione di ‘Ferrara incontra l’editoria’, progetto dell’Università di Ferrara dedicato al mondo dell’editoria e ai suoi protagonisti. Dopo Bompiani, Adelphi, Einaudi ragazzi e I Topipittori, ospiti delle precedenti edizioni, quest’anno il festival dedica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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