Un professore è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata dopo aver invitato uno studente del primo superiore a casa sua e aver subito molestie, tra cui baci. L’istituto ha deciso di licenziarlo con effetto immediato. La vicenda è stata resa nota attraverso le procedure giudiziarie e le decisioni dell’amministrazione scolastica. La denuncia è stata presentata da parte della famiglia dello studente.

Invitò a casa sua uno studente del primo superiore per poi molestarlo: ora viene rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata e licenziato a vita dal ministero. La scuola della provincia di Modena infatti prima ancora del suo rinvio a giudizio lo aveva destituito, il provvedimento peggiore per un docente perché gli impedisce di lavorare in tutte le scuole italiane. I fatti risalgono al febbraio del 2024 quando il docente, stando al resoconto processuale, aveva invitato il 14enne nella sua abitazione con la scusa di alcune ripetizioni sulla materia che insegnava. Ma presto quell'invito divenne un incubo per lo studente. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Modena, il professore invita lo studente a casa e lo molesta: «Ha iniziato a baciarmi». Scatta il licenziamento

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