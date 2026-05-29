Studente 11enne prova ad accoltellare professore di una scuola media a San Vito Lo Capo in diretta Telegram
Uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante in una scuola media a San Vito Lo Capo. L'episodio si è verificato durante una trasmissione in diretta su Telegram. L'alunno ha estratto un coltello e ha cercato di colpire il docente, senza riuscirci. Il personale scolastico ha fermato il giovane e chiamato le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini sull'accaduto.
Follia in una scuola media a San Vito Lo Capo: uno studente trasmette in diretta Telegram l'aggressione con un coltello contro il suo professore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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