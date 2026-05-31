Emergono nuovi dettagli sul folle piano dello studente di 12 anni che a San Vito lo Capo, Trapani, ha provato ad accoltellare un suo professore. Il ministro Valditara ha svelato le chat che il ragazzo aveva avuto con alcuni suoi follower che lo incitavano a commettere il gesto. Nel casco che lo studente aveva indossato, inoltre, c’erano dei riferimenti alla strage alla Columbine High School. Studente accoltella prof, le novità Le chat e il riferimento alla strage della Columbine I post social che annunciavano il suo folle gesto Studente accoltella prof, le novità Il gesto dello studente che ha provato ad accoltellare, senza riuscirci, il suo professore di Tecnologie alla scuola media che frequenta in provincia di Trapani non era una bravata ma un’azione premeditata e pianificata nei minimi particolari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studente accoltella professore a San Vito lo Capo, sul casco la scritta "Columbine": Valditara svela le chat

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Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare

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Temi più discussi: 11 anni, coltello e casco integrale: aggredisce il prof in diretta Telegram; Undicenne tenta di accoltellare il prof, l'annuncio sui social e la diretta col cellulare; San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare l'insegnante e fa la diretta su Telegram; Trapani, 11enne tenta di accoltellare il prof durante la lezione e riprende l’aggressione con il cellulare.

Tra un po' leggeremo bimbo dell'asilo accoltella maestra durante l'ora del riposino...onestamente non mi meraviglierei affatto visto l'andazzo. Che orrore. x.com

Undiicenne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social reddit

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