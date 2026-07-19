Mkhitaryan carica l’Inter | Come sempre obiettivi grandi Vogliamo vincere campionato e Coppa e fare bene in Champions

Mkhitaryan ha dichiarato che l'Inter punta a vincere il campionato, la Coppa e a fare bene in Champions League. Ha espresso fiducia nelle ambizioni della squadra durante il ritiro estivo, parlando con i giornalisti. Le sue parole sono state rivolte a riferire gli obiettivi stagionali del club, senza aggiungere dettagli su strategie o altre tematiche.

di Paolo Moramarco Mkhitaryan carica l’Inter. L’armeno ha parlato nel corso del ritiro degli obiettivi della stagione nerazzurra e non solo. Queste le sue parole alla stampa. Nel corso del ritiro estivo dell’ Inter in Germania, Henrikh Mkhitaryan ha incontrato la stampa per condividere le sue impressioni sulla nuova stagione, gli obiettivi del club e il ruolo da leader in uno spogliatoio rinnovato con molti giovani. Il centrocampista armeno è l’unico dei veterani della scorsa stagione a essere stato confermato, assumendo quindi una posizione chiave nello spogliatoio. QUALI AMBIZIONI PER QUESTO CAMPIONATO? – «Come sempre le ambizioni sono grandi, abbiamo la voglia di vincere il campionato, la Coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Henrikh Mkhitaryan scores VS Parma, Inter wins Scudetto

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