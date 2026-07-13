L’ Inter è pronta per essere di nuovo protagonista. Primo giorno di raduno per i nerazzurri campioni d’Italia ad Appiano Gentile, agli ordini di Cristian Chivu, che, insieme al presidente e CEO Giuseppe Marotta, ha presentato la stagione sportiva 20262027. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Marotta: “Obiettivi Inter vincere ancora Scudetto e far bene in Champions”. “Da oggi ci si presenta ai nastri di partenza e abbiamo degli obiettivi: siamo l’unica squadra italiana che partecipa a 4 competizioni, visto che la Supercoppa italiana sarà una partita secca contro la Lazio. Sono tutti obiettivi di grande prestigio, dobbiamo performare meglio in Champions League dove ci confronteremo contro delle corazzate anche in termini di investimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Lapresse.it - Inter, Marotta e Chivu presentano la nuova stagione: “Vincere ancora la Scudetto e fare bene in Champions”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13Lunedì 13 alle 14:30 si terrà presso l’Inter Training Centre di Appiano Gentile una conferenza stampa per presentare la stagione 2026/27.

Inter campione d’Italia, Marotta: “È lo Scudetto di Chivu”L’Inter ha conquistato il titolo di campione d’Italia per la stagione 2025/2026, battendo il Napoli e portando a casa il trofeo.

Temi più discussi: Stagione 2026/27, il 13 luglio la presentazione; Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13; Inter, il messaggio di Chivu e Marotta è chiaro: vietato sentirsi arrivati; Chivu l'americano: vacanza a Miami tra palme, Lautaro e qualche giovane emergente.

#Marotta e #Chivu, #Inter di prepotenza: Rivoglio lo scudetto, Non temiamo nessuno x.com

Marotta e Chivu, Inter di prepotenza: Rivoglio lo scudetto, Non temiamo nessunoA dare il via alla conferenza ci ha pensato Marotta: Per noi è un privilegio essere qui iniziare la stagione sportiva e lo è maggiormento per aver vinto scudetto e Coppa Italia, due vittorie sofferte ... tuttosport.com

Inter, sfuma Khalaili. Marotta: Non ha ricevuto idoneità. Chivu: Non temiamo nessuno e abbiamo ancora fameL’Inter riparte dal doblete. Si alza il sipario sulla stagione nerazzurra, che sarà ancora la squadra da battere al di là delle delusioni di questo inizio mercato. ilmessaggero.it

Arbitropoli si sgonfia: chi pagherà il danno d'immagine subito dall'Inter? reddit