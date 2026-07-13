Inter al via il raduno senza Khalaili | visite mediche non superate Marotta carica | Rivincere lo Scudetto sarebbe storico in Champions dobbiamo fare meglio
L'Inter ha iniziato il raduno senza Khalaili, che non ha superato le visite mediche. Marotta ha dichiarato che vincere lo Scudetto sarebbe storico e che in Champions bisogna migliorare. Alla conferenza stampa ad Appiano Gentile, sono presenti l’allenatore e il presidente nerazzurro.
Milano, 13 luglio 2026 – Il raduno dell'Inter 202627 parte con Cristian Chivu e Giuseppe Marotta, rispettivamente allenatore e presidente nerazzurro, in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Si ricomincia da campioni d'Italia in carica, unica squadra italiana iscritta a quattro competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League). Con una brutta notizia che arriva nel mezzo dell'incontro coi giornalisti: Anan Khalaili non ha superato le visite di idoneità, bisognerà quindi rituffarsi sul mercato. "E' per noi un privilegio iniziare la stagione e lo è maggiormente iniziare da campioni in carica - afferma Marotta - Gli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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