L'Inter ha iniziato il raduno senza Khalaili, che non ha superato le visite mediche. Marotta ha dichiarato che vincere lo Scudetto sarebbe storico e che in Champions bisogna migliorare. Alla conferenza stampa ad Appiano Gentile, sono presenti l’allenatore e il presidente nerazzurro.

Milano, 13 luglio 2026 – Il raduno dell'Inter 202627 parte con Cristian Chivu e Giuseppe Marotta, rispettivamente allenatore e presidente nerazzurro, in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Si ricomincia da campioni d'Italia in carica, unica squadra italiana iscritta a quattro competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League). Con una brutta notizia che arriva nel mezzo dell'incontro coi giornalisti: Anan Khalaili non ha superato le visite di idoneità, bisognerà quindi rituffarsi sul mercato. "E' per noi un privilegio iniziare la stagione e lo è maggiormente iniziare da campioni in carica - afferma Marotta - Gli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sport.quotidiano.net - Inter, al via il raduno senza Khalaili: visite mediche non superate. Marotta carica: “Rivincere lo Scudetto sarebbe storico, in Champions dobbiamo fare meglio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inter, il gran colpo Khalaili non supera neanche le visite mediche. Marotta dà la notizia

Leggi anche: Inter, salta anche Khalaili. Marotta: “Non ha superato le visite di idoneità, dobbiamo attenerci”

Temi più discussi: Women, al via la preseason verso la nuova stagione; I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu; Inter, per Provedel manca solo l'ufficialità: le news; Serie A, via a raduni e ritiri: tutte le date e i luoghi squadra per squadra. Inizia anche il Lecce.

#Inter, #Marotta al raduno: Nessuna ansia, mercato sostenibile. Vi spiego la questione #Palestra x.com

Inter, al via il raduno. Marotta carica: Rivincere lo Scudetto sarebbe storico, in Champions dobbiamo fare meglio. Chivu: Siamo ambiziosiIl presidente nerazzurro ha presentato la nuova stagione: Non dobbiamo sentirci appagati. Palestra non ha rispettato l’impegno verbale preso, Milan e Juventus sono competitori reali. L’allenatore: ... sport.quotidiano.net

Inter, Marotta e Chivu presentano la nuova stagione: Vincere ancora la Scudetto e fare bene in ChampionsL'Inter è pronta per essere di nuovo protagonista. Primo giorno di raduno per i nerazzurri campioni d'Italia ad Appiano Gentile, agli ordini di Cristian ... lapresse.it