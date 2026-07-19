Il corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato carbonizzato tra le sterpaglie di un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio lungo una strada interpoderale vicino alla Strada Statale 7 bis. I primi accertamenti indicano che l’uomo è stato ucciso con colpi di pistola prima di essere dato alle fiamme.

Il corpo di Luca Esposito, 53 anni, è stato ritrovato carbonizzato tra le sterpaglie di un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato lungo una strada interpoderale, nei pressi della Strada Statale 7 bis. La vittima sarebbe stata uccisa a colpi di pistola e successivamente il corpo sarebbe stato dato alle fiamme. A far scattare l’allarme era stato proprio il rogo, segnalato nella zona di via Contrada Bivio Cioffi. Quando i pompieri hanno raggiunto l’area per domare l’incendio, si sono trovati davanti alla drammatica scoperta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cadavere carbonizzato tra le sterpaglie, è del giornalista Luca Esposito: ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme

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Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

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