Il corpo di un uomo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La vittima, un giornalista sportivo, era stata uccisa con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. I colleghi hanno riferito che difendeva le sue idee. La scoperta è avvenuta in un'area di Cioffi, nel comune di Eboli. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'omicidio.

Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un giornalista. Luca Esposito, classe 1973, collaboratore de La Città e opinionista Sportitalia. Sarebbe stato colpito da colpi di arma da fuoco, poi dato alle fiamme. I colleghi: «Difendeva con forza le sue idee» Chi lo ha conosciuto, chi ha lavorato con lui lo definisce un tipo «senza peli sulla lingua, che difendeva con forza le sue idee, soprattutto quelle sportive». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzato. I colleghi: «Difendeva le sue idee»

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Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzatoUn giornalista sportivo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente dato alle fiamme.

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