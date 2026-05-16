Terni prezzi sempre più alti | inflazione al 2,5% pesano benzina bollette e generi alimentari

A Terni, ad aprile, l’inflazione ha registrato un aumento più rapido rispetto al mese precedente. Secondo i dati ufficiali dei Servizi statistici comunali, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2,5% su base annua, rispetto all’1,4% di marzo. L’aumento dei costi riguarda principalmente il prezzo della benzina, le bollette e i prodotti alimentari, contribuendo a un incremento complessivo del carrello della spesa per le famiglie della zona.

Ad aprile l’inflazione accelera bruscamente anche a Terni. Secondo il bollettino diffuso dai Servizi statistici del Comune, l’indice dei prezzi al consumo è salito al +2,5% su base annua, contro l’1,4% registrato a marzo. Un balzo significativo, che segue il trend nazionale, dove l’inflazione è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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