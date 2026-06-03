Il Principe William ha partecipato come volontario presso un banco alimentare a Peckham, nel sud-est di Londra. Ha dedicato alcune ore alla preparazione di cassette di generi alimentari destinate a persone in difficoltà. Il suo intervento si è svolto nel contesto di un’attività di assistenza alimentare nel quartiere.

Home > Esteri > Giornata da volontario per il principe William. L’erede al trono britannico ha trascorso alcune ore presso un banco alimentare nel quartiere di Peckham, nel sud-est di Londra, aiutando a preparare le cassette di generi alimentari destinate alle persone in difficoltà. William ha visitato la sede di ‘Pecan‘, organizzazione benefica impegnata nel contrasto alla povertà nel borough di Southwark. Durante l’iniziativa ha collaborato con operatori e volontari nella distribuzione degli aiuti. L’associazione, di ispirazione cristiana, lavora per sostenere le famiglie più vulnerabili e promuovere percorsi di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Principe William volontario a Londra: prepara cassette di generi alimentari per persone in difficoltà

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