Miss Bologna, Marta Bunda, di 24 anni, ha ricevuto insulti online dopo essere stata nominata. Tra i commenti, alcuni affermano che la sua selezione sia avvenuta solo per motivi di correttezza politica e sottolineano che il motivo della scelta sarebbe la sua pelle nera, non la bellezza. La discussione sui social si è accesa, con commenti che criticano la decisione e altre opinioni che difendono la sua nomina.

Miss Bologna è Marta Bunda ed ha 24 anni ma in queste ore sta ricevendo diversi insulti perché ha la pelle nera. Secondo alcuni è stata scelta solo per questioni politicamente corrette Marta Bunda,24enne di Imola, è stata scelta comeMiss Bolognama sembra che la decisione non sia stata condivisa da molti sui social. Ad essere contestato èil suo colore della pelle. Secondo molti non è stata scelta perché bella ma perché nera e quindiper “strizzare l’occhio” al politicamente corretto. Ben presto la giovane è stata inondata di commenti cattivi da parte di haters. Nonostante ciò lei ha sottolineato che è tranquilla e che ignorerà tutte queste persone, sebbene ora ne sia diventato un caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Miss Bologna, insulti razzisti: “Scelta solo perché nera mica perché è bella”

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