Dopo aver vinto Miss Bologna 2026, una giovane di 24 anni è stata bersaglio di insulti razzisti sui social. Le offese sono arrivate pochi istanti dopo l’annuncio del titolo, suscitando reazioni di condanna. La ragazza, originaria di Imola, ha ricevuto commenti offensivi che hanno suscitato sdegno tra gli utenti. Non sono stati riportati dettagli sulle identità degli autori degli insulti né su eventuali azioni legali intraprese.

Bologna, 19 luglio 2026 – L’ennesimo becero atto di offese razziste sui social stavolta è toccato alla 24enne imolese Marta Bunda, a poche ore di distanza dalla soddisfazione per la vittoria di Miss Bologna 2026. Marta Bunda: “Ci sono persone che non sanno cosa significhi l'umanità”. Infatti sul web dopo i tantissimi complimenti ricevuti per il successo nel concorso sono anche arrivati diversi commenti e insulti razzisti per il colore della pelle della vincitrice, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. Sui suoi profili social Bunda ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza: "Grazie per i bellissimi messaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Marta Bunda vince Miss Bologna e sui social si scatenano gli insulti razzisti: “C’è chi non sa cosa sia l'umanità”

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