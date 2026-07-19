Una donna nata in provincia di Pordenone ha deciso di lasciare il suo lavoro in banca per partire da sola in viaggio. Ha spiegato che, anche se si può guadagnare di più o cambiare occupazione, il tempo che si perde non torna più. Così, ha scelto di ascoltare il suo desiderio di esplorare luoghi remoti e meno conosciuti, rinunciando alle possibilità di carriera per seguire la passione.

Nata in provincia di Pordenone, un lavoro in banca, ha saputo modellare la vita per risuonare al ritmo della sua passione: il viaggio fuori dai radar, nei luoghi remoti della terra, quelli che spesso ci vengono raccontati come non sono. Dove si trova ora? «A Kutaisi, la seconda città più grande della Georgia. Sono appena rientrata dalla regione dello Svaneti, dove ho festeggiato due anni di viaggio continuativo a Ushguli, uno dei villaggi abitati più alti d'Europa, raggiunto dopo quattro giorni di trekking tra le montagne del Caucaso. Non avrei potuto immaginare un luogo più simbolico per celebrare il traguardo dei due anni di viaggio. Amo i luoghi remoti, quelli che richiedono tempo e impegno per essere raggiunti, perché spesso regalano le emozioni più intense. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Miriam che viaggia da sola: «Possiamo guadagnare più soldi o cambiare lavoro, ma il tempo che passa non torna più. È stato questo pensiero a darmi il coraggio di smettere di rimandare e di partire»

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