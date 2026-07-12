Milo Infante sente il bisogno di chiarire che è a Mediaset non per soldi Non c’è nulla di cui vergognarsi se è andato per guadagnare di più | Salvo Sottile risponde

Da ilfattoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo programma in prima serata e una striscia quotidiana su Rete4 sono tra le prossime apparizioni di un conduttore. La trasmissione, intitolata “Ore 11”, andrà in onda dalle 11 alle 13 e non sarà una replica di un precedente show chiamato “Ore 14”. Nel frattempo, un collega ha commentato le recenti scelte professionali, precisando che il trasferimento a Mediaset non è motivato da ragioni economiche.

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Milo Infante, nuovo acquisto Mediaset, si sta preparando per un programma in prima serata e la striscia quotidiana sempre su Rete4 dalle 11 alle 13, che si chiamerà “Ore 11”, ma non sarà una copia di “Ore 14”, precisa a Il Messaggero. Il suo posto, su Rai2, sarà preso da Salvo Sottile, al quale non risparmia una frecciatina: “Ho visto su Instagram che ha fatto una locandina con l’IA e il suo viso, mi è sembrato un po’ triste. Mi ha mandato un messaggio, gli ho risposto in bocca al lupo. Lui è bravo. Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come il ritiro della maglia nel calcio.”. A stretto giro arriva la risposta di Sottile: “Poi, a sorpresa, nell’intervista entro in scena anch’io. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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