Un nuovo programma in prima serata e una striscia quotidiana su Rete4 sono tra le prossime apparizioni di un conduttore. La trasmissione, intitolata “Ore 11”, andrà in onda dalle 11 alle 13 e non sarà una replica di un precedente show chiamato “Ore 14”. Nel frattempo, un collega ha commentato le recenti scelte professionali, precisando che il trasferimento a Mediaset non è motivato da ragioni economiche.

Milo Infante, nuovo acquisto Mediaset, si sta preparando per un programma in prima serata e la striscia quotidiana sempre su Rete4 dalle 11 alle 13, che si chiamerà “Ore 11”, ma non sarà una copia di “Ore 14”, precisa a Il Messaggero. Il suo posto, su Rai2, sarà preso da Salvo Sottile, al quale non risparmia una frecciatina: “Ho visto su Instagram che ha fatto una locandina con l’IA e il suo viso, mi è sembrato un po’ triste. Mi ha mandato un messaggio, gli ho risposto in bocca al lupo. Lui è bravo. Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come il ritiro della maglia nel calcio.”. A stretto giro arriva la risposta di Sottile: “Poi, a sorpresa, nell’intervista entro in scena anch’io. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Milo Infante sente il bisogno di chiarire che è a Mediaset non per soldi. Non c’è nulla di cui vergognarsi se è andato per guadagnare di più”: Salvo Sottile risponde

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Leggo l’intervista di Milo Infante al Messaggero. È una lunga requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti. Racconta di essersi sentito ostacolato, sminuito, umiliato. Dice che l’attuale amministratore delegato della Rai non ha intorno gente alla sua altezza, salvo x.com

Milo Infante: Alla Rai ho chiesto promozione e direzione. Non li ho più sentiti. Sottile al mio posto? Ho visto su Instagram che ha fatto una locandina con l’IA e il suo ...Me ne sono andato dalla Rai quando ho capito che il mio tempo era finito, restare non aveva più senso. Dopo settimane di indiscrezioni e boatos di ogni ... ilfattoquotidiano.it

Salvo Sottile replica a Milo Infante dopo la frecciata sul nuovo Ore 14: Ore 11 con il fuso orario di MediasetScintille tra Milo Infante e Salvo Sottile: dalla maglia ritirata alla replica che non lascia spazio a dubbi. Il botta e risposta ... libero.it