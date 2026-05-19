Federica Brignone afferma che la vittoria nello sport deriva dall’impegno personale, non dal talento naturale. La campionessa, vincitrice della Coppa del Mondo e medagliata d’oro a Milano Cortina, sottolinea di essere infastidita quando si pensa che la sua carriera sia facile o scontata. Aggiunge che il momento di smettere arriva quando la motivazione di rischiare e migliorarsi non c’è più. La sua filosofia si basa sulla convinzione che il successo richieda costanza e dedizione, non semplicemente doti innate.

Questo articolo è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 2 giugno 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Quando ha smesso di essere un gioco e ha iniziato a farlo per vincere? «Non ha mai smesso, è semplicemente diventato anche un lavoro. Ho iniziato a pensare di poter diventare una campionessa solo dopo i 18 anni, ma tuttora rimane un gioco». Che cosa lo rende ancora divertente? «La sfida e la competizione. Sicuramente non i soldi, di quello non mi frega niente». Per chi gareggia? «Per me stessa, per chi lavora con me e per chi crede in me. Ciò che facciamo è estremamente difficile e farlo nel momento giusto, in due minuti, senza aver mai provato il tracciato è qualcosa quasi contro natura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Brignone: «La vittoria non nasce dal talento ma dall’impegno. Mi dà fastidio quando pensano che quello che faccio mi venga facile. Il momento giusto per smettere arriva quando non senti più la voglia di rischiare»

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FEDERICA BRIGNONE: PERCHÈ LE AVVERSARIE SI SONO INCHINATE DOPO AVER PRESO LA MEDAGLIA D'ORO

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