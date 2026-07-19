Miretti è entrato nel secondo tempo contro il Basilea ma non è riuscito a segnare. Durante l’amichevole, ha avuto un’occasione chiara a tu per tu con il portiere, che non è andata a buon fine. Non ci sono stati altri dettagli sul risultato o su eventuali altre occasioni create dal giocatore. La partita si è conclusa senza ulteriori interventi di Miretti.

di Luca Fioretti Miretti subentra nella ripresa ma fallisce la più nitida occasione da rete a tu per tu con il portiere: come è andata la sua amichevole. Il secondo tempo del test amichevole contro il Basilea ha visto molteplici cambi nell’organico per dare freschezza alla manovra. Tra i volti nuovi inseriti nella ripresa spicca Fabio Miretti, subentrato all’intervallo al posto di Manuel Locatelli per dare maggiore dinamismo e inserimenti in zona offensiva. Nei secondi 45 minuti di gioco, il centrocampista classe 2003 ha collezionato 2 tiri totali e una grande occasione da rete mancata. Nonostante l’ottimo piglio agonistico, il mediano ha faticato a ritagliarsi la luce a causa di qualche errore di troppo negli ultimi metri, che ha finito per pesare sul risultato finale del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti fatica a trovare la luce, e quell’errore a tu per tu col portiere… Tutti i numeri del suo Basilea Juve

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