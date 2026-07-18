La partita tra Basilea e Juventus termina 0-0. La squadra italiana ha avuto diverse occasioni per segnare, ma non è riuscita a trovare la rete. Un tentativo di Miretti è stato parato dal portiere avversario. La gara è la prima amichevole estiva della Juventus, che torna in campo dopo quasi due mesi di pausa. La sfida si è svolta a Basilea, segnando l’inizio della preparazione per la nuova stagione.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 46? MIRETTI SPRECA! – Occasionissima per la Juventus! Gravissimo errore in impostazione degli svizzeri, Miretti si ritrova a tu per tu con il portiere del Basilea ma viene ipnotizzato Escono tutti i bianconeri tranne Openda, dentro Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: bianconeri a un passo dal gol, Miretti ipnotizzato davanti al portiere

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