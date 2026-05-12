A tu per tu col ladro nel locale il ristoratore | Grande spavento Perché non ci organizziamo?
Un episodio di tentato furto si è verificato ieri sera in un locale, quando il proprietario si è trovato faccia a faccia con il ladro. Il ristoratore ha raccontato di un grande spavento e ha espresso il desiderio di migliorare la gestione della sicurezza. Dopo l’accaduto, ha condiviso sui social un pensiero riguardo l’esperienza, evidenziando l’impatto dell’evento sulla propria percezione di tutela.
“Quello che è successo ieri sera mi ha fatto riflettere molto, e sento il bisogno di condividere un pensiero con tutti”. Inizia così il racconto, affidato ai social, che Gurwinder Singh, titolare del ristorante “Al Ghiottone” di Ala fa dopo quanto accaduto nella notte dello scorso 10 maggio. Le.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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