Inseguì i rapinatori e li freddò in strada | ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesa

Da torino.repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Cassazione ha confermato che il gioielliere di Grinzane Cavour, che inseguì e uccise i rapinatori in strada, non agì in legittima difesa. Quando sparò, non era in pericolo attuale né stava proteggendo sé stesso o i familiari. La sentenza si basa sulla ricostruzione dell’appello, che ha escluso la presenza di una minaccia immediata al momento degli spari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Cassazione ha confermato la ricostruzione fatta in appello: quando sparò il gioielliere di Grinzane Cavour non correva un pericolo “attuale” né stava difendendo sé stesso o i suoi familiari. Aveva un disturbo post traumatico da stress dopo una rapina, in passato aggredì la famiglia del fidanzato della figlia. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

insegu236 i rapinatori e li fredd242 in strada ecco perch233 quella di roggero non fu legittima difesa
© Torino.repubblica.it - Inseguì i rapinatori e li freddò in strada: ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dentro la gioielleria di Mario Roggero: tutte le sue verità prima della sentenza

Video Dentro la gioielleria di Mario Roggero: tutte le sue verità prima della sentenza

Notizie e thread social correlati

Perché il gioielliere Roggero è stato condannato: cosa dice la legge sulla legittima difesa e i precedentiIl caso del gioielliere condannato per omicidio volontario si concentra sui pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio.

“La difesa è sempre legittima”: i comitati di Fiumicino si mobilitano per Mario RoggeroOggi a Fiumicino si è svolta un’iniziativa di solidarietà a favore di un uomo condannato a quasi 15 anni di carcere.

Temi più discussi: L’assalto, l’inseguimento e gli spari: la rapina del 2021 a Mario Roggero minuto per minuto; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Caso Roggero: perché la Cassazione ha confermato la condanna; Inseguì e uccise i rapinatori, condanna confermata per il gioielliere Roggero.

inseguì i rapinatori eInseguì i rapinatori e li freddò in strada: ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesaLa Cassazione ha confermato la ricostruzione fatta in appello: quando sparò il gioielliere di Grinzane Cavour non correva un pericolo attuale né stava ... torino.repubblica.it

inseguì i rapinatori eInseguì e uccise i rapinatori, condanna confermata per il gioielliere RoggeroDefinitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web