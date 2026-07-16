La Cassazione ha confermato che il gioielliere di Grinzane Cavour, che inseguì e uccise i rapinatori in strada, non agì in legittima difesa. Quando sparò, non era in pericolo attuale né stava proteggendo sé stesso o i familiari. La sentenza si basa sulla ricostruzione dell’appello, che ha escluso la presenza di una minaccia immediata al momento degli spari.

La Cassazione ha confermato la ricostruzione fatta in appello: quando sparò il gioielliere di Grinzane Cavour non correva un pericolo “attuale” né stava difendendo sé stesso o i suoi familiari. Aveva un disturbo post traumatico da stress dopo una rapina, in passato aggredì la famiglia del fidanzato della figlia. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Inseguì i rapinatori e li freddò in strada: ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesa

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Dentro la gioielleria di Mario Roggero: tutte le sue verità prima della sentenza

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Non provo alcuna simpatia per i rapinatori e non intendo rivolgere giudizi morali sommari contro Mario #Roggero. Ha subito una rapina violenta nel proprio negozio, ha visto minacciate la sua sicurezza, la sua famiglia e il lavoro di una vita. È comprensibile ch x.com

Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit

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