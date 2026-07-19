Un nuovo incendio è scoppiato a Lama Cipolla, nelle campagne di Minervino Murge, riaccendendo le preoccupazioni dopo giorni di interventi. Nonostante gli sforzi delle squadre di emergenza, il fuoco ha causato danni anche a un bosco nella zona, che sembrava ormai sotto controllo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite senza sosta, con interventi sia da terra che dall’alto, per contenere il focolaio e limitare i danni.

Sembrava ormai spento, dopo giorni di lavoro senza sosta tra squadre a terra e interventi dall’alto, ma l’incendio che ha devastato le campagne di Minervino Murge è tornato a preoccupare. Un nuovo focolaio si è infatti riacceso in zona Lama Cipolla, riportando alta l’attenzione su un territorio già profondamente segnato dalle fiamme. A comunicare la ripresa dell’emergenza è stato il sindaco di Minervino Murge, Massimiliano Bevilacqua, che ha aggiornato la cittadinanza: «Si è purtroppo riacceso un focolaio in zona Lama Cipolla. I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono già stati allertati e si trovano sul posto per le operazioni di spegnimento e contenimento». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Minervino Murge, gli incendi non finiscono: nuovo focolaio a Lama Cipolla. E nel «balcone delle Puglie» va in fumo anche il bosco

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