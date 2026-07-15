Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio sulla periferia di Minervino Murge, in provincia di Bari. Le fiamme hanno costretto l’evacuazione di alcune abitazioni vicine. Sono stati attivati i servizi di emergenza e allestito un punto di accoglienza per le persone evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per domare le fiamme. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti.

Un vasto incendio è divampato nella tarda giornata di oggi alla periferia di Minervino Murge, nella parte settentrionale della provincia di Bari. Le fiamme, propagatesi sul versante meridionale del territorio murgiano, stanno lambendo alcune aree abitate, spingendo l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti d'urgenza a tutela della pubblica incolumità. Per motivi di sicurezza, Palazzo di Città ha invitato tutti i residenti delle zone limitrofe all'area interessata dal rogo a lasciare immediatamente le proprie abitazioni. Per accogliere le famiglie evacuate, le autorità locali hanno individuato e attrezzato il palazzetto dello sport cittadino come punto di accoglienza temporaneo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendio Minervino Murge: evacuate le case, allestito punto di accoglienza

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