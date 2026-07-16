Le fiamme sono riprese nel territorio di Minervino Murge, dove gli incendi sono scoppiati di nuovo. La notte è stata caratterizzata da interventi di vigili del fuoco e volontari, impegnati a contenere le fiamme che si erano riaccese. L'area colpita si estende su diverse zone del paese, con fumo visibile e attività di spegnimento ancora in corso. La situazione resta sotto controllo, ma l’emergenza non si è ancora conclusa.

Non è ancora conclusa l’emergenza incendi che, dal 15 luglio, interessa il territorio di Minervino Murge. Dopo una notte di intenso lavoro da parte delle squadre di spegnimento e una mattinata che aveva lasciato intravedere un graduale miglioramento della situazione, il fronte del fuoco ha mostrato nuovi segnali di ripresa, rendendo necessario un ulteriore intervento dei mezzi aerei.Nelle prime ore della giornata un Canadair è entrato in azione, effettuando undici lanci d’acqua e consentendo di avviare le operazioni di bonifica nelle aree maggiormente interessate dalle fiamme. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti riferiscono di una riattivazione del rogo, favorita dalla particolare conformazione del territorio e dal peggioramento delle condizioni del vento, che stanno rendendo nuovamente difficile il contenimento dell’incendio. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Incendio a Minervino Murge, le fiamme si riattivano. Paura in paese

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