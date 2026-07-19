Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di una forte grandinata. La pioggia intensa ha causato l’interruzione dello spettacolo, portando all’evacuazione del pubblico e alla sospensione temporanea dell’evento. Successivamente, l’organizzazione ha deciso di annullare definitivamente la serata, e sono stati comunicati rimborsi ai biglietti acquistati. La zona interessata si è rapidamente svuotata sotto la pioggia battente.

Una serata di musica si trasforma in un’emergenza: il maltempo interrompe il concerto di Bad Bunny a Milano, con evacuazione dell’area e rimborso integrale per il pubblico Unaviolenta ondata di maltempo ha interrotto nella serata di sabato ilsecondo e ultimo concerto milanese di Bad Bunny,costringendo gli organizzatori a sospendere lo spettacolo e ad evacuare in sicurezza le migliaia di persone presenti all’Ippodromo Snai La Maura. La perturbazione, accompagnata da un’intensa grandinata con chicchi di grandi dimensioni, ha colpito il capoluogo lombardo mentre l’esibizione della star portoricana era in corso. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco,alcuni spettatori sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti alla testa dalla grandine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milano, sospeso e poi annullato il concerto di Bad Bunny per la grandine

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