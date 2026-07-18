Un concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di una grandinata improvvisa, con circa 80.000 persone evacuate. Alcuni spettatori sono stati soccorsi dopo essere stati colpiti dai chicchi di grandine, e ci sono feriti. L'evento si è trasformato rapidamente in un’emergenza, costringendo le autorità a intervenire per gestire la situazione e mettere in sicurezza il pubblico. La cancellazione dello spettacolo è stata decisa sul momento.

A lcuni fan sono stati soccorsi dopo essere stati colpiti dai chicchi di grandine. Il grande evento musicale si è trasformato in pochi minuti in un’emergenza. Il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato sospeso a causa di un violentissimo temporale accompagnato da una grandinata eccezionale, che ha costretto gli organizzatori a evacuare circa 80mila spettatori presenti per la seconda e ultima data italiana del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. La decisione è arrivata dopo appena sei-sette canzoni, quando le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente rendendo impossibile proseguire lo spettacolo in sicurezza. Alcuni spettatori sono rimasti feriti, colpiti soprattutto alla testa dai grossi chicchi di grandine, e sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milano, concerto di Bad Bunny sospeso dalla grandine: 80mila spettatori evacuati, ci sono feriti

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Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA

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